Два уголовных дела возбудили на главу департамента мэрии Новосибирска Витухина

Глава департамента обвиняется в превышении должностных полномочий и вмешательстве в деятельность юрлица.

В отношении начальника департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Виталия Витухина возбуждено два уголовных дела. Он задержан. Об этом сообщает СУ СКР по Новосибирской области.

По результатам проверки выявлено, что глава муниципалитета принял ряд решений, по которым аффилированные лица получили территорию кладбища «Заельцовское». Это было муниципальное имущество, которое включало земельные участки, здания и помещения. Стоимостью составила более 50 миллионов рублей.

По второму делу следствие установило, что чиновник незаконно ограничивал работу неназванной компании, с которой заключил договор на размещение торговых павильонов, однако после препятствовал ее работе. В частности, чиновник отправил в компанию уведомление о расторжении договора, сказано в сообщении СКР.

Ранее Сиб.фм писал, на главу Краснозерского района Семенову возбудили уголовное дело.