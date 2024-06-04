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общество

Гендиректор Агентства инвестиционного развития Зырянов назвал тех, кто мог его подставить

Фото: Сиб.фм

Александр Зырянов не признает свою вину в обвинении.

Во время заседания по делу о коррупции в особо крупном размере в отношении генерального директора Агентства инвестиционного развития региона Александра Зырянова, которое проходит сейчас в Заельцовском районном суде Новосибирска, стало известно, почему его могли задержать.

По словам самого генерального директора, еще осенью 2023 года ему предлагали уйти с должности.

«Один из представителей области заинтересован в продвижении в этой области своего протеже. Многие могут догадаться, фамилии называть не буду», – коротко намекнул он.

Алекснадр также добавил, что один из предполагаемых взяткодателей сотрудничает со следствием.

Напомним, что Сиб.фм ведёт онлайн-трансляцию из зала суда, где избирают меру пресечения Зырянову.

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Валерия Митрохина
Журналист

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