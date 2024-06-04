Главу Корпорации развития Новосибирской области Александра Зырянова привели в суд по делу о взятке. Онлайн

Сегодня, 4 июня, Заельцовский районный суд огласит меру пресечения главе Корпорации развития Новосибирской области Александру Зырянову по делу о коррупции в особо крупном размере. Корреспондент Сиб.фм находится в зале суда. Следите за новостями.



ОБНОВЛЕНО в 14:30

Александра Зырянова ведут в суд.

ОБНОВЛЕНО в 14:39

Начинается слушание. Сегодня Александру Зырянову избирают меру пресечения. В зале суда десятки журналистов.

ОБНОВЛЕНО в 14:50

«Могу сказать, что недоумеваю. Как может быть взяткой проведение мероприятия, а именно фестиваля «Семейное кино», согласованное администрацией президента, одобренное предвыборным штабом кандидата в президенты и проведённое по договору с ЦИК. Там не было ни одной публикации обо мне. Было 53 фильма, показанные новосибирцам. Более 3000 человек сумели посетить. Я провёл в своей жизни десятки мероприятий, в том числе по спорту. Четыре раза отвозилась гумпомощь на СВО, которую финансировали коммерсанты. Это тоже можно считать взяткой? С ноября месяца мне намекали, что не плохо было бы покинут свою должность, потому что один из руководителей области заинтересован в продвижении другого человека на это место», — заявил Зырянов журналистам.

ОБНОВЛЕНО в 15:00

Следователь запросил для него 2 месяца ареста в СИЗО. Александр Зырянов заявил, что не согласен с ходатайством о мере пресечения:

«Я себя виновным не считаю. Мне моя деловая репутация дорога. Никуда скрываться не собираюсь, ни на кого воздействовать не собираюсь. Загранпаспорт мой изъят. Где я проживаю известно. Проживаю я вместе с мамой 77 лет, которая после инсульта, и не хотелось бы ей добавлять проблем».

Как ранее сообщил источник Сиб.фм близкий к ситуации, денег Александр Зырянов не брал. Его подозревают в том, что он проплатил рекламу и Pr в региональных СМИ, которые освещали кинофестиваль «Семейные традиции», куда был приглашён скандальный актёр Никита Кологривый.

По данным прокуратуры Новосибирской области, 3 июня возбуждено уголовное дело в отношении двух руководителей юридических лиц, получивших взятку в особо крупном размере, и двух взяткодателей.

«В отношении генерального директора АО «Корпорация развития Новосибирской области» и председателя совета директоров АО «Управляющая компания «Промышленно-логистический парк», а также в отношении директоров ООО «Техстрой-НСК» и ООО «Стройтех» по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки) возбуждено уголовное дело», — пояснили в ведомстве.

По версии следствия, в период с января по март 2024 года руководители акционерных обществ, действуя по предварительному сговору, получили взятку от представителей коммерческих организаций в виде оказания услуг неимущественного характера на сумму более 9,5 млн рублей за заключение в приоритетном порядке и в обход конкурентных процедур договоров подряда на сумму свыше 64 млн рублей.

Александра Зырянова задержали дома, там же прошли обыски. На рабочее место силовики не приезжали.

ОБНОВЛЕНО в 15:20

Александр Зырянов в суде.