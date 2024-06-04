Новосибирский гендиректор Агентства инвестиционного развития Зырянов прокомментировал дело о взятке

Александр Зырянов находится в суде.

Сейчас в Заельцовском районном суде Новосибирска проходит заседание по делу о коррупции в особо крупном размере в отношении Александра Зырянова, генерального директора Агентства инвестиционного развития региона.

Зырянову предоставили слово прокомментировать данный инцидент, в свою очередь он высказал недоумение по произошедшему.

«Как может быть взяткой проведение мероприятия, а именно фестиваля “Семейное кино”, согласованное администрацией президента, одобренное предвыборным штабом кандидата в президенты и проведённое по договору с ЦИК», — уточнил Александр.

Он также перечислил проведенные мероприятия, которые проходили на благо региона и людям.

По словам Александра Зырянов, он не исключает того факта, что ранее его хотели убрать с должности и заменить, именно это и может стать причиной задержания.

«С ноября месяца мне намекали, что неплохо было бы покинут свою должность, потому что один из руководителей области заинтересован в продвижении другого человека на это место», — добавил Зырянов.

Напомним, что Сиб.фм ведёт онлайн-трансляцию из зала суда, где избирают меру пресечения Зырянову.