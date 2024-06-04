В суде Заельцовского района избирают меру пресечения для главы АО «Корпорация развития Новосибирской области».

Глава корпорации Новосибирской области Зырянов намекнул на политический окрас дела о взятке, сейчас в зале суда Заельцовского района решается вопрос о мере пресечения чиновнику.

«Могу сказать, что недоумеваю. Как может быть взяткой проведение мероприятия, а именно фестиваля «Семейное кино», согласованное администрацией президента, одобренное предвыборным штабом кандидата в президенты и проведённое по договору с ЦИК. Там не было ни одной публикации обо мне. Было 53 фильма, показанные новосибирцам. Более 3000 человек сумели посетить. Я провёл в своей жизни десятки мероприятий, в том числе по спорту. Четыре раза отвозилась гумпомощь на СВО, которую финансировали коммерсанты. Это тоже можно считать взяткой? С ноября месяца мне намекали, что не плохо было бы покинут свою должность, потому что один из руководителей области заинтересован в продвижении другого человека на это место», — говорит Зырянов.

Задержали чиновника дома 3 июня.

Сиб.фм ведёт онлайн-трансляцию из зала суда, где избирают меру пресечения Зырянову.