Инвентарь на 900 тыс. рублей не досчитались после ремонта школы под Новосибирском

Подрядчик в Баганском районе сдал объект после ремонта без пожарной вентиляции и светильников.

Прокуратура Новосибирской области сообщает, контракт был заключен между ГКУ «Управление капитального строительства» и ООО «Гранит», работы проходили по нацпроекту «Образование». Объект в селе Ивановка сдали в эксплуатацию еще 26 декабря 2023 года, но подрядчик не установил сантехнику и другой инвентарь.

После проверки инженера ГКУ «Управление капитального строительства» привлекли к административной ответственности из-за нарушений условий контракта. Еще трех сотрудников привлекли к дисциплинарной ответственности.

Ранее Сиб.фм писал, подрядчик оштрафован на 4,7 миллиона рублей за нарушения при реконструкции системы теплоснабжения в р.п. Мошково.