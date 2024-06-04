Мужчина погиб на пожаре в Новосибирске из-за неосторожности при курении

В Новосибирской области произошло 122 пожара за неделю.

Пожарные спасли 6 человек, погибли 2 ребенка и 4 взрослых, еще 5 получили травмы. Об этом сообщает ГУ МЧС России.

В Ленинском районе утром 30 мая горела квартира в двухэтажном доме на улице Портовая. Самостоятельно эвакуировались 5 человек. Спасатели по лестнице спустили 3 человек со второго этажа. Двое из них не пострадали, а женщину с многочисленными ожогами госпитализировали в больницу. Огонь потушили за 44 минуты, площадь пожара составила 270 кв. метров.

В Железнодорожном районе горел электрощиток в двухэтажном доме на улице Спартака. Пожар ликвидирован за 34 минуты. Самостоятельно эвакуировались 9 человек, 2 из которых – дети. Пострадавших нет.

В Первомайском районе ночью 3 июня горела квартира на улице Ученическая. Самостоятельно эвакуировались 11 человек, в том числе 4 детей. Спасатели обнаружили погибшего 50-летнего мужчину. Вероятная причина пожара — неосторожность при курении.

Напомним, 3 июня в Новосибирске произошел крупный пожар на складе, никто не пострадал.