На 18% увеличилось количество отравлений наркотиками среди подростков в Новосибирске

Новосибирцы стали чаще травиться запрещенными веществами.

В 2024 году зарегистрировано два случая смертельного отравления среди подростков. Годом ранее их было три. В 2022 году — один. Об этом стало известно на заседании антинаркотической комиссии Новосибирска прошедшей в конце мая.

Для снижения количества летальных случаев проводится профилактическая работа с молодежью в школах и подразделениях по делам несовершеннолетних. На заседании принято решение о борьбе с рекламой наркотиков на фасадах зданий и оперативном выявлении тех, кто ее наносит. Руководителям районов поручено оперативное устранение наркорекламы, а полиции — пресечение распространения запрещенной информации на стенах зданий.

Напомним, под Новосибирском подростки распылили в лицо мужчине перцовку из-за замечания.