Новосибирская певица Пелагея заявила, что родственники бывшего мужа пожаловались на нее из-за поста с плачущей дочерью

Поклонники уверены: «Родители решают через ребенка свои вопросы, а девочка страдает».

В минувшие выходные уроженка Новосибирска Пелагея опубликовала душераздирающий пост о поступке экс-супруга Ивана Телегина, с которым развелась в 2019 году. Певица подчеркнула, что Тася (их общая дочь с Иваном Телегиным, прим.редакции) окончила первый класс, и на свои первые каникулы получила в подарок путевку в Турцию (отправиться на отдых планировала с бабушкой).

Прибыв в аэропорт стало ясно, «никто никуда не летит». Экс-супруг оформил запрет на выезд.

«Тася, пройдя все досмотры, сдав багаж, за полчаса до вылета самолета, в семь утра, была снята с рейса», — недовольно подчеркнула певица.

В том же сообщении Пелагея дала понять, что отец давно не видится с дочерью, хотя живут они в одном городе. Но Телегину некогда, считает певица, он занят новыми отношениями с миллионершей Марией Гончар.

После поста близкие ее бывшего мужа приложили все усилия для того, чтобы сообщение исчезло из микроблога. Получилось. Но вечером, 3 июня, певица продублировала его.

Пользователи сети разделились во мнениях.

«Пелагея, поддерживаю вас. Справедливость восторжествует», — пишут пользователи сети.

«Такой подлый поступок. Как же так? Это ведь твой ребенок. Зачем?», — добавляют другие.

«Очень жаль, девочка его не простит. По себе знаю», — отмечают третьи.

Нашлись и те, кто уверен, что Пелагея и Иван Телегин не могут найти точки соприкосновения между собой, поэтому решают вопросы через ребенка. В результате малышка страдает, а конфликт между экс-влюбленными не сдвигается с мертвой точки.

Многие припомнили Пелагеи некий «кульбит»: он ушел к певице от беременной возлюбленной. «Не стоило уводить чужого мужа, все вернулось бумерангом», — подчеркивают интернет-пользователи.

Ранее стало известно, что Пелагея проиграла суд Телегину относительно алиментов.