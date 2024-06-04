Новосибирцы могут вновь столкнуться с заморозками

Новосибирскую область вновь может накрыть волна заморозков.

В ночь с 4 на 5 июня в регионе ожидаются заморозки до -1 градуса, что станет последней волной заморозков в июне 2024 года.

«В Новосибирскую область холодная воздушная масса придет с районов Ханты-Мансийского автономного округа — ночные температуры будет понижаться местами до заморозков», — сообщила начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского гидрометцентра Наталья Кичанова изданию Infopro54.

Ранее от заморозков пострадали дачники.

Напомним, что в Новосибирске май 2024 года оказался самым дождливым за 15 лет.