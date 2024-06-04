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общество

Пенсионерка из Новосибирска взыскала 230 тыс. рублей с мошенников

Прокуратура Новосибирской области

В Новосибирске пенсионерка выиграла суд против телефонных мошенников.

Прокуратура удовлетворила иск пожилой жительницы Новосибирска, пострадавшей от телефонных мошенников. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Следствием установлено, 63-летняя жительница поселка Маслянино под влиянием обмана перевела 210 тыс. рублей на банковский счет телефонных аферистов. Дроппера обязали вернуть похищенные средства с процентами, общая сумма составила 230 тыс. рублей. Решение суда в законную силу не вступило.

Ранее Сиб.фм писал, телефонные мошенники донимают бойцов специальной военной операции и их родных.

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Анастасия Новосёлова
Журналист

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