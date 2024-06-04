В мэрии Новосибирска ищут нового начальника департамента в интернете

Нового начальника департамента в интернете ищут в мэрии Новосибирска.

На платформе по поиску работы hh.ru разместили вакансию руководителя департамента. Специалисту предлагают зарплату в размере от 160 до 170 тысяч рублей. Объявление опубликовала мэрия Новосибирска.

По требованиям руководителю департамента предстоит управлять коллективом в 70 человек, при этом иметь высшее образование не ниже уровня специалитет или магистратура, необходимы знания в одной из сфер — экономика, юриспруденция, инжернерное дело, строительство, жилищное хозяйство, военное и административное управление.

Также уточняется, что опыт на работы на прошлом месте должен быть не менее четырех лет.

Напомним, что мэрия Новосибирска выиграла суд у «Дизайнмастер» по делу о незаконных видеоэкранах.