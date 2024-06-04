В Новосибирске автохам сбил двух пешеходов и уехал

Водитель легковушки резко тронулся с парковки и наехал на пешеходов.

В социальных сетях распространилось видео с авторегистратора, на котором в 7:26 зафиксировано ДТП у остановки «Завод Медпрепаратов». На кадрах видно, как водитель Renault Logan сбивает людей, едва не задев третьего пешехода, передвигавшегося по пешеходному переходу на зелёный сигнал светофора. С места происшествия виновник скрылся.

Судя по кадрам, медицинская помощь пешеходам не понадобилась, один из них встал на ноги моментально, ко второй женщине с помощью подошли прохожие.

Напомним, в Здвинском районе Новосибирской области 1 июня водитель "ВАЗа" наехал на дорожных рабочих.