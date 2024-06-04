В Новосибирске продают книгу умершей актрисы Анастасии Заворотнюк

Большую кулинарную книгу от Анастасии Заворотнюк выставили на продажу в Новосибирске.
На сайте Авито разместили объявление о продаже кулинарной книги от актрисы Анастасии Заворотнюк.
Книга с рецептами разделена на несколько секций и сделана в стиле знаменитого сериала “Моя прекрасная няня”, который принес актрисе большую известность и любовь со стороны зрителей.
“Прекрасное качество, яркие рецепты. Вкусно и полезно! Прекрасный подарок! Возможна отправка Почтой”, — коротко описал свой товар продавец Авито.
Стоимость кулинарной книги весьма приемлема – всего 340 рублей.
Напомним, что в ночь с 29 на 30 мая 2024 года стало известно о смерти актрисы Анастасии Заворотнюк, которая с 2019 года лечилась от рака.