В Новосибирске продлили срок заключения под стражей матери, избавившейся от своего ребенка

В Новосибирском суде началось рассмотрение уголовного дела девушки, выбросившей ребенка в мусорный бак.

Светлану Баштакову, обвиняемую в покушении на убийство новорожденного, оставили под стражей до 15 ноября 2024 года. Об этом сообщает Управление Судебного департамента в Новосибирской области.

Установлено, 15 февраля 2024 года около утром около 05:00 девушка родила мальчика. Спустя 1,5 суток, она завернула его в простынь, полиэтиленовый пакет и выкинула в мусорный контейнер. Ребенка обнаружил прохожий и доставил в больницу.

Уголовное дело рассматривается в закрытом судебном заседании. Следующее заседание назначено на 25 июня 2024 года.

Ранее Сиб.фм писал, поликлиника Новосибирска отказалась выдать ребенку-инвалиду необходимое лекарство.