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общество

Поликлиника Новосибирска отказалась выдать ребенку-инвалиду необходимое лекарство

Freepik.com

Прокуратура провела проверку поликлиники, которая отказала ребенку-инвалиду в выдаче лекарства.

Житель Новосибирска обратился в поликлинику №18 с просьбой выписать рецепт на лекарство от эпилепсии. В медучреждении в просьбе отказали. По данному факту была проведена проверка. Об этом сообщает прокуратура Новосибирской области.

Требования были предъявлены главврачу медучреждения. По итогам проверки, ребенок был обеспечен необходимым лекарством, виновное лицо привлечено к ответственности.

Ранее Сиб.фм писал, новосибирская чиновница отправила судиться мать ребенка-инвалида за получение садового участка.

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Анастасия Новосёлова
Журналист

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