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общество

В Новосибирске ЗАГС рассказал о редких именах в мае

Фото: Сиб.фм

Стали известны самые редкие имена в Новосибирске для новорожденных.

В пресс-службе Управления по делам ЗАГСа Новосибирской области сообщили, какими редкими именами называли детей в мае этого года.

Так, среди редких мужским имен в мае встетирились такие как Аким, Клим, Климентий, Платон, Радим, Пантелей. Также в списке оказались Аркадий, Петр, Борис и Валерий.

А самые необычные женские имена, которые родители давали своим детям, были такие как Аделия, Александрина, Бажена, Влада, Дана, Каталия, Лада, Любава, Милослава и Нина.

Напомним, что новосибирцы еще могут выбрать проект благоустройства Инюшенского бора.

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Валерия Митрохина
Журналист

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