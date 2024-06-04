В пяти строящихся поликлиниках Новосибирска обнаружены нарушения

Пять из семи ГПЧ-поликлиник Новосибирска возводят с нарушениями в проектной документации.

Нарушения касаются устройства фундаментов, замены стройматериалов, организации строительной площадки, невыполнения мероприятий по геотехническому мониторингу, нарушения порядка освидетельствования выполненных работ, также установлены дефекты в железобетонных конструкциях каркаса. Об этом сообщает начальник областной инспекции Государственного строительного надзора Алексей Нечунаев.

Инспекция контролирует возведение четырех объектов в Кировском и Ленинском районах и одного в Заельцовском районе Новосибирска. Строительство ведет Группа «ВИС». В марте гендиректор сообщил, что для одной поликлиники разрешен ввод в эксплуатацию, готовятся к сдаче еще две. После ввода в эксплуатацию группа до 2029 года будет осуществлять техническое обслуживание объекта, гарантируя надежность функционирования всех инженерных систем и оборудования.

По плану семь поликлиник должны были ввести в эксплуатацию до августа 2022 года, однако строительство первых трех началось только в октябре 2021 года. В Минздраве региона отставание связывали с долгим проектированием, в ГК «ВИС» - с влиянием санкций и пандемии. Позднее губернатор региона Андрей Травников сообщал, что власти рассчитывают завершить строительство всех семи поликлиник до 2025 года. Стоимость объектов государственно-частного партнерства — 19,5 млрд, мощность — 6,5 тыс. посещений.

Напомним, в Новосибирске приостановили строительство двух школ почти на три месяца.