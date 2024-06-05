Актер Гоша Куценко приехал в Томск на премьеру фильма «Непослушники»

Премьерный показ фильма «Непослушники» в Томске посетил актер Гоша Куценко.

Премьера фильма «Непослушники» состоялась 4 июня в томском кинотеатре «Гудвин». Главную роль в фильме сыграл 57-летний Гоша Куценко, который лично приехал в Томск и рассказал зрителям о кинокартине. Об этом сообщает tomsk.aif.ru.

По словам Гоши Куценко, главные ценности картины — семейные.

«Это фильм о семье и о любви. Там играют четверо ребятишек. Первая и вторая часть фильма довольно известны, а героем третьей части стал мой персонаж, который несёт послушание, оказавшись с этими ребятами. Они воспитывают друг друга. Мне кажется, фильм подойдет для семейного просмотра. Только бы семьи нашли время прийти в кино летом», — сказал Куценко.

По мнению актера, этот фильм семейный и нужный для нашей страны.

«Мне кажется, после такого кино хочется сразу идти заводить детей. Вы увидите ребят фильма и не сможете от них оторваться. Это гениальные детишки. Мы их называем кинодети. Они опытные артисты и, играя с ними, нужно было соответствовать», — поделился актер.

Фильм «Непослушники» — это третья часть серии режиссёра Владимира Котта. Картина выйдет в прокат 6 июня.

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