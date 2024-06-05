Два исторических дома хотят снести в Новосибирске

Дома 1928 года постройки планируют демонтировать в Новосибирске.

В Новосибирске объявлен аукцион на поиск подрядчика для демонтажа двух исторических домов 1928 года постройки и еще нескольких зданий. Они признаны аварийными.Об этом сообщается на сайте «РТС-тендер».

Компания подрядчика должна будет снести дома на улицах Старое шоссе, 2 (построен в 1955 году), Зональная, 2а (построен в 1960 году), а также два дома, которым почти по сто лет: Ногина, 2/4 (построен в 1928 году) и Качалова, 25а (построен в 1930 году). Стоимость работ составит более 2 млн рублей. Работникам необходимо разобрать здания, вывезти строительный мусор, а засыпать траншеи в течение 40 дней после подписания договора.

Ранее Сиб.фм сообщал, в Новосибирске снесли Дворец пионеров.