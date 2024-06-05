Двое «киллеров» в Новосибирске обвиняются в покушении на убийство предпринимателя

На скамью подсудимых сели двое «киллеров», которые намеревались совершить наемное убийство предпринимателя в Новосибирске.

В Новосибирске завели уголовное дело на двух «киллеров», которые за 10 млн рублей пытались убить предпринимателя. Дело направлено на рассмотрение в суд. Об этом сообщает прокуратура района.

По версии следствия, один из обвиняемых в мае 2023 года принял заказ на убийство предпринимателя за вознаграждение. Для помощи он привлек второго обвиняемого. Мужчины незаконно завладели госномерами с чужого автомобиля, прикрепив их на свой и нашли оружие.

Ночью 14 августа 2023 года соучастники прибыли к месту жительства потерпевшего на ул. Ипподромскую, где один из них произвел 7 выстрелов из пистолета в спину потерпевшего. Мужчина выжил благодаря вовремя оказанной медицинской помощи.

Напомним, 2 парня из Новосибирска получили по 17 лет тюрьмы за убийство и ограбление незнакомца.