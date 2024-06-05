Футбольный клуб «Новосибирск» переименовали «Сибирь»

Новосибирский футбольный клуб сменил название.

Правительство Новосибирской области подписало распоряжение о переименовании футбольного клуба «Новосибирск» в «Сибирь». Полноценно новое имя ФК примет ориентировочно в 20-х числах июня. Об этом сообщает министерство спорта региона.

В 2007–2019 годах футбольный клуб выступал под названием «Сибирь». Затем он вступил в процедуру банкротства и был ликвидирован. Болельщики выступили с инициативой вернуть прежнее наименование, наблюдательный совет утвердил это решение.

Сейчас «Новосибирск» выступает в зоне «Золото» Второй лиги. В случае победы в последнем матче регулярного первенства над «Чайкой» из Ростовской области команда перейдет в Первую лигу.

Напомним, Новосибирская область вошла в топ-10 активных участников конкурса «Россия – футбольная страна».