Источник сообщил об отставке министра сельского хозяйства Новосибирской области Евгения Лещенко

По данным источника, глава регионального Минсельхоза работает последнюю неделю.

Инсайдерский источник сообщил Сиб.фм, что министр сельского хозяйства Евгений Лещенко уходит в отставку по собственному желанию. По данным инсайдера, он работает последнюю неделю и покидает пост.

Официальных заявлений об отставке Евгения Лещенко пока не было.

Как уточнил Сиб.фм руководитель департамента информационной политики правительства Новосибирской области Сергей Нешумов, никаких перестановок в министерстве не было. Руководитель ведомства находится на рабочем месте. По его словам, если министр уйдет в отставку, об этом официально сообщат.

Евгений Лещенко родился в 1966 году в Маслянинском районе Новосибирской области. На пост министра сельского хозяйства Новосибирской области пришёл в 2018 году.

Напомним, что стали известны условия бесплатного проезда в новосибирском метро шестого июня.