Мэр Новосибирска Кудрявцев назвал сложности в сдаче станции метро «Спортивная»

Максим Кудрявцев рассказал о сложностях в сдаче новой станции метро в Новосибирске.

В беседе с журналистами Сиб.фм мэр Новосибирска Максим Кудрявцев рассказал о том, что сейчас новая станция метро «Спортивная» находится на высоком этапе готовности, однако точной даты открытия пока нет.

«Значительной корректировки и повторной экспертизы потребовала проектная документация – санкции, введенные против нашей страны, сделали невозможным приобретение импортного оборудования, предусмотренного первоначальным проектом. Необходимо было вносить изменения, менять на отечественные аналоги. Сейчас уже получено положительное заключение по технической части исправленной проектной документации», — пояснил мэр.

Он также добавил, что сейчас важным элементом является выстраивание работы между подрядчиков и субподрядчиков, чтобы разобраться, кто ответственен за некачественно выполненную работу и исправить это.

«После этого можно будет объективно прогнозировать сроки сдачи станции в эксплуатацию», – добавил Максим Кудрявцев.

Напомним, что, по решению суда, ООО «Спецтрансстрой» должно выплатить 200 млн рублей займа и 19 246 649 рублей процентов за период с 15 марта 2023 года по 22 мая 2024 года в пользу «Новосибирского метрополитена». Также застройщику придется уплатить 59 млн рублей неустойки.