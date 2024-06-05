Новосибирцам рассказали эффективный способ борьбы с колорадским жуком

Эксперт по цветочным культурам Марина Патрина рассказала о методах борьбы с вредителями.

По словам Марины Патриной, в магазинах имеется большой выбор препаратов не только против жуков, но и их личинок. Во время покупки рекомендуется сначала изучить описание на упаковке. Об этом эксперт рассказала АиФ-Новосибирск.

«Важно знать, каков срок вывода химикатов из растений, чтобы к моменту сбора корнеплодов следы обработки были нейтрализованы. Лучше всего опрыскивать картофель препаратами до появления вредителей», — объясняет Патрина.

Она отметила, что профилактика значительно облегчает борьбу с колорадским жуком. Существуют и народные методы выведения вредителей: сбор вручную, опудривание, опрыскивание, насаждение цветов на грядках.

Отметим, что за одну кладку самка колорадского жука производит примерно 500-600 яиц, затем через месяц они вырастают в полноценного вредителя. Взрослый жук начинает свою подрывную деятельность в момент бутонизации и цветения картофеля. Всего за неделю вредители могут уничтожить целую грядку картошки.

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