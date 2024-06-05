Новосибирцам рассказали об эффективном способе борьбы с тлёй

Агроном назвала эффективный способ борьбы с тлёй.

Как сообщает портал Горсайт, ссылаясь на слова агронома Людмилу Шубину, с наступлением дачного сезона появился главный вопрос, как бороться с тлей.

Агроном рекомендует с самого начала сезона обрабатывать огород, для этого подойдет биологический метод с использованием фитоверма.

Еще существуют специальные ловушки для тли, считающиеся наиболее экологичным способом борьбы – следует пропитать нетканый укрывной материал молочной сывороткой и повесить его рядом с плодовыми деревьями. Таким образом, самки тли привлекаются молочным запахом и садятся на материал, после чего застревают в нем и не могут улететь.

Напомним, что агроном Шубина назвала даты для высадки арбузов в Новосибирске.