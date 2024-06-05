Пенсионера с инсультом нашли на окраине леса в Новосибирске

Спасатели эвакуировали частично парализованного пенсионера.

В Новосибирске у леса на Шлюзе обнаружен 77-летний мужчина с травмой руки. Он был частично парализован и сидел на земле. Об этом сообщает МАСС.

Вероятно у пенсионера случился инсульт. Спасатели выехали на поиск мужчины, по ближайшему прикреплённому ориентиру на улицу Вахтангова, 5б. Мужчину передали врачам скорой помощи, принимаются все возможные меры, чтобы спасти его жизнь.

Напомним, трёх обездвиженных пенсионеров спасли сотрудники МЧС России накануне.