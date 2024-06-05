«Шесть дней не выходит на связь»: В Новосибирске продолжают поиск 48-летнего мужчины в камуфляжном костюме

Сибиряк может находиться в городе Обь или же на территории Новосибирска.

Волонтеры отряда «ЛизаАлерт» продолжают поиски 48-летнего Павла Карпенкова, который 30 мая ушел из дома и не вернулся. Проживает мужчина в городе Обь, находится может на территории Новосибирска или же в других населенных пунктах региона.

Известно, что из дома мужчина ушел в камуфляжном костюме светло-коричневого цвета, светло-серых кроссовках, при себе имел черную сумку.

В сети появилась фотография мужчины от 31 мая, сделанная около 15:00. Место где сделан данный кадр, не озвучивается. Родственники и близкие бьют тревогу, волонтеры просят сообщать любую информацию о пропавшем мужчине по номеру 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или по номеру 112.

Ранее стало известно, что самосвал и автобус столкнулись на трассе Р-256 между Искитимом и Линёво в Новосибирской области. Обошлось без жертв.