сегодня
05 июня, 17:19
пробки
5/10
погода
+16.1°C
курсы валют
usd 88.75 | eur 96.56
сегодня
05 июня, 17:19
пробки
5/10
погода
+16.1°C
курсы валют
usd 88.75 | eur 96.56
сегодня 15:02
общество

«Шесть дней не выходит на связь»: В Новосибирске продолжают поиск 48-летнего мужчины в камуфляжном костюме

Сибиряк может находиться в городе Обь или же на территории Новосибирска.

Волонтеры отряда «ЛизаАлерт» продолжают поиски 48-летнего Павла Карпенкова, который 30 мая ушел из дома и не вернулся. Проживает мужчина в городе Обь, находится может на территории Новосибирска или же в других населенных пунктах региона.

Известно, что из дома мужчина ушел в камуфляжном костюме светло-коричневого цвета, светло-серых кроссовках, при себе имел черную сумку.

В сети появилась фотография мужчины от 31 мая, сделанная около 15:00. Место где сделан данный кадр, не озвучивается. Родственники и близкие бьют тревогу, волонтеры просят сообщать любую информацию о пропавшем мужчине по номеру 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или по номеру 112.

Ранее стало известно, что самосвал и автобус столкнулись на трассе Р-256 между Искитимом и Линёво в Новосибирской области. Обошлось без жертв.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Дарья Лапина
Журналист

Читайте в