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общество

Самосвал и автобус столкнулись на трассе Р-256 между Искитимом и Линёво в Новосибирской области

АСТ-54

Водитель автобуса выехал на встречку, транспортные средства столкнулись лоб в лоб.

Серьезное ДТП произошло на 61 километре на трассе Р-256 между Искитимом и Линёво. По предварительной информации водитель автобуса ПАЗ выскочил на встречную полосу, столкновения было не избежать, ему на встречу ехал самосвал.

Фото Самосвал и автобус столкнулись на трассе Р-256 между Искитимом и Линёво в Новосибирской области 2

Удар был сильный, оба транспортных средства выбросило с дороги. Очевидцы вызвали сотрудников ГИБДД и медиков на место происшествия.

Дополнительно сообщается, что в автобусе пассажиров не было. Внутри находился только водитель. Помощь ему не потребовалась. Не понадобилась помощь медиков и водителю самосвала.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске в авариях с самокатами пострадали двое детей.

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Дарья Лапина
Журналист

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