Стала известна дата открытия фестиваля «Кино на траве» в Новосибирске

Открытие сезона — 15 июня, место действия по традиции — Нарымский сквер.

Новосибирцы и гости города знают — в выходные дни летом пространство в Нарымском сквере играет по-новому — в центре полянки огромный киноэкран, различные активности для собравшихся до киносеанса, конкурсы и подарки.

Лето 2024 в самом разгаре, жители города интересуются, когда же старт акции «Кино на траве». В официальном сообществе дали ответ — открытие 15 июня. Вход —

Программа насыщенная: есть активного для детей, взрослых и четвероногих питомцев — собак. Для последних возможность познакомиться с кинологами, сделать для своего пса игрушку на специальном мастер-классе, задать важные вопросы и проч.

Ранее стало известно про масштабный фестиваль, который пройдет в День молодежи в Новосибирске.