Тройня камышовых котят родилась в Новосибирском зоопарке

Трое котов хищной породы родились в зоопарке Новосибирска.

В Новосибирском зоопарке 18 марта родились трое котов камышовой породы: два мальчика и одна девочка. Сейчас им по три месяца. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Котята имеют необычный окрас.

«Чаще всего шерсть у камышовых котов серо-песочного цвета. Но бывают коты-меланисты, шерсть у них черная, – прокомментировали в зоопарке. – Отец тройни именно такой, и все детеныши в этот раз тоже темные. Рядом с мамой они выглядят контрастно».

Тройняшки хорошо развиваются, их ежедневная порция мяса составляет четверть от рациона взрослой особи, мама-кошка еще кормит их молоком.

Напомним, камышовый кот — хищное млекопитающее. Это животное крупнее любого из представителей домашних кошек: в длину достигает 60–130 см, высота в холке в среднем 36 см. Масса — от 8 до 12 кг. В Новосибирском зоопарке камышовые коты содержатся с 1972 года.

Ранее Сиб.фм сообщал, зоопарк Новосибирска перешел на новый режим работы.