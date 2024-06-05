Трупный запах от ямы с захоронениями животных стоит в поселке Сосновка Новосибирского района

Жители поселка Сосновка Новосибирского района обнаружили захоронение останков животных.

На территории фермы на улице Лесопильная в поселке Сосновка обнаружена яма с захоронениями животных. Жители поселения жалуются на тошнотворный запах со стороны хозяйства и на слив навозной жижи в шаговой доступности от жилых домов. Об этом сообщает atas.info.

Люди уже жаловались во всевозможные инстанции. Представители Роспотребназдора приезжали и брали пробы атмосферного воздуха, но результаты анализов не показали превышения нормы допустимых веществ.

В сельсовете затруднились пояснить, на каких основаниях и в каком статусе работает ферма. Ранее на этом месте было опытно-производственное хозяйство.

Ранее Сиб.фм писал, Роспотребнадзор исследовал воздух после пожара на Оловозаводской в Новосибирске.