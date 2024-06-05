Устройство для снижения стресса создали в Новосибирске

Ученые Новосибирска разработали устройство, которое поможет быстро и эффективно привести своё эмоциональное состояние в порядок.

В Новосибирске разработали устройство, которое на основе дыхательной гимнастики поможет снизить уровень стресса. Об этом рассказала руководитель проекта Анастасия Гришина.

В комплекс входят игры и специально написанные саундтреки. Новая разработка представляет устройство и программное обеспечение. Гарнитура выглядит следующим образом: на одном её конце находятся система датчиков и формирователь воздушного потока; другой конец крепится к наушникам. Игра управляется дыханием.

Прототип работает пока только на компьютерах. Проект попал в список лауреатов одного из акселераторов новосибирского Академпарка. Финалисты получат условия для развитие своих стартапов.

Ранее Сиб.фм писал, в Новосибирске ученые планируют оснастить сварочного робота системой компьютерного зрения.