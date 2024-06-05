В Гидрометцентре заявили о сохранении заморозков в Новосибирске

В Новосибирской области сохранятся заморозки.

Как сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, заморозки до -2 градусов в ближайшие дни сохранятся на юге Западной Сибири и в южных районах Красноярского края.

По его словам, в Новосибирской области с 5 по 6 июня ожидаются заморозки от -1 до -2 градусов. Он также добавил, что каждый год летом проходит достаточно много опасных явлений, которые связаны с ветром и дождями.

Напомним, что вторую волну половодья ожидают в Новосибирской области