В Новосибирске Игорь Белoкобыльский прокомментировал арест депутата Украинцева

В Новосибирске девелопер Белoкобыльский высказался об аресте депутата Украинцева.

Игорь Белoкобыльский, известный новосибирский девелопер и владелец группы компаний «Стрижи», впервые после задержания депутата городского совета Игоря Украинцева, которого обвиняют в получении взяток на сумму более 3,5 миллиона рублей, дал интервью общественному деятелю Владимиру Кириллову. Оно было опубликовано в группе «Новосибирск 24/7» в социальной сети «ВКонтакте».

Белокoбыльский признался, что это он в мае 2024 года сообщил в Следственный комитет по поводу взяток, которые получал Украинцев.

«Я являюсь тем человеком, который в мае 2024 года обратился в СК РФ с заявлением о получении депутатом Украинцевым взятки. На основании этого СК возбудил уголовное дело», — сказал он.

Он также рассказал, что Украинцев работал в компании «Стрижи» на позиции директора по развитию с 2020 года. После того как бывшие владельцы — Поляков и Белокoбыльский — разделили бизнес, Украинцев присоединился к Полякову, но при этом не прекратил работу в «Стрижах».

Он отметил, что до марта 2023 года депутат городского совета продолжал получать деньги за услуги, которые он оказывал компании. По мнению Белокoбыльского, эти деньги и являются взяткой.

Белокoбыльский подчеркнул, что вскоре стали открыто критиковать действия компании. Речь идёт о сбросе дренажной воды со строительной площадки жилого комплекса «Новелла» в местные озёра.

По словам собеседника, действия Украинцева привели к тому, что компания оказалась в ситуации открытого хейтинга. При этом все экспертизы, проведенные компанией, не были приняты во внимание. Из-за этого на площадке якобы произошел четырехмесячный простой.

«Из-за дополнительных согласований у нас был вынужденный простой строительства более 4 месяцев. Сейчас мы осметчиваем этот ущерб. К фигурантам дела мы уже подали гражданские иски о компенсации репутационных издержек, которые оценили в 10 млн рублей, Сейчас эксперты-лингвисты разбираются в этой истории. 95% обвинений голословны, гиперболизированы и игнорируют документы», — сказал Белoкобыльский.

Он сообщил, что размер ущерба в настоящее время подсчитывается. К лицам, проходящим по делу, уже поданы гражданские иски с требованием компенсировать репутационные потери. Сумма компенсации оценена в 10 миллионов рублей.

Напомним, что Игоря Украинцева задержали 30 мая. В данный момент он находится в СИЗО до 29 июля.