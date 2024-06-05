В Новосибирске президент федерации универсального боя прокомментировал арест Зырянова

Президент федерации универсального боя по Новосибирской области Салим Чолоян высказался об аресте Александра Зырянова.

Вчера в Новосибирске по решению Заельцовского районного суда в СИЗО отправили генерального директора Корпорации развития Новосибирской области Александра Зырянова, который пробудет там до 2 августа текущего года.

Арест Зырянова вызвал негодование у большинства людей и общественники стали высказывать свое мнение в защиту гендиректора.

Так, например, о совместной работе с Александром Зыряновым поделился президент федерации универсального боя по Новосибирской области Салим Чолоян.

«С Александром Сергеевичем мы проводили вместе чемпионат мира по универсальному бою в 2023 году. Он помогал нам как во время спортивного мероприятия, так и за его пределами», — пояснил Салим Чолоян в беседе с корреспондентом Сиб.фм.

По словам спортсмена, когда он узнал об аресте Александра, был шокирован и считает, что он не совершал противоправных действий.

«В честности Александра Зырянова я никогда не сомневался», — добавил Салим.

Напомним, что о задержании генерального директора Корпорации развития Новосибирской области стало известно еще 3 июня 2024 года.