В Новосибирске проверили восемь кладбищ на наличие клещей

В Новосибирске провели проверку восьми кладбищ на наличие клещей.

Как сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска, на восьми городских кладбищах были проведены энтомологическое исследование на наличие клещей. Клещей нигде не обнаружили.

По информации Департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства, этой весной в рамках муниципального контракта была проведена противоклещевая обработка на площади 645,5 гектара. Особое внимание было уделено воинским мемориалам и местам массового посещения граждан, таким как территории часовен и памятных стел.

Отмечается, что на данный момент не поступало сообщений о случаях укусов клещей на кладбищах, когда люди посещали могилы своих близких.

Напомним, что в Новосибирской области почти в три раза увеличилось количество укусов клещей.