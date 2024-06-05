В Новосибирске ремонт Димитровского моста идет с опережением графика

Мэрия Новосибирска сообщила, что ремонт Димитровского моста идет с опережением графика.

По данным пресс-службы мэрии Новосибирска власти сообщают, что капремонт одного из двух основных автомобильных мостов через Обь выполняется с опережением графика.

Сейчас подрядная организация выполняет демонтаж старого асфальтобетонного покрытия, бетонного защитного слоя плиты проезжей части и гидроизоляции. Для проведения работ отгорожена одна полоса движения по направлению с левого берега на правый. Движение транспорта организовано по трем полосам в каждую сторону, полосы при этом сузили. В 2024 году планируется полностью заменить конструкцию дорожной одежды.

Напомним, что в Новосибирске впервые за 23 года ведётся капитальный ремонт Димитровского моста.