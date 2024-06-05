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общество

В Новосибирске застройщик ГЧП-поликлиник ответил на выявленные нарушения Госстройнадзора

Фото: Денис Шмаков / Сиб.фм

В Новосибирске застройщик ГЧП-поликлиник прокомментировал выявленные нарушения Госстройнадзора.

Ранее специалисты Госстройнадзора выявили нарушения на стройках пяти из семи поликлиник, которые возводятся в рамках государственно-частного партнёрства.

«BFM-Новосибирск» сообщили, что застройщик объяснил замену материалов необходимостью, а замечания по устройству фундамента и дефекты в железобетонных конструкциях каркаса не являются критичными.

В целом в Группе «ВИС» сообщили, что результаты проверки не являются чем-то необычным для любой стройки. Выявленные недочеты не влияют на работу объектов и будут устранены в рабочем порядке.

В пресс-службе компании сообщили, что все поликлиники, созданные в рамках государственно-частного партнерства, будут проверены несколькими контролирующими органами.

Напомним, что в Новосибирске создали устройство для снижения стресса.

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Нина Раневская
Журналист

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