Верблюд прогулялся по вспаханным полям под Новосибирском

В Искитимском районе замечен свободно разгуливающий верблюд.

В Новосибирской области очевидцы сняли на видео, как верблюд свободно разгуливает по преображенским полям. Об этом сообщает администрация Искитимского района.

Появление необычного животного на пахоте удалось запечатлеть одному их механизаторов. Подходить к нему не стали. Немного постояв на поле, двугорбый убежал. Откуда он появился на территории, неизвестно.

Верблюды не в первый раз замечаются в полях Новосибирской области. В декабре 2021 года животные были замечены в Ордынском районе.

Напомним, накануне медведь задрал двух коров в Каргатском районе под Новосибирском.