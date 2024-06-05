Военнослужащий из Новосибирска отправится на 5 лет в колонию за уклонение от службы

Новосибирский гарнизонный военный суд огласил обвинительный приговор военнослужащему за уклонение от службы.

Денису Евстратову за уклонение от службы назначено лишения свободы в колонии общего режима на срок 5 лет 6 месяцев. Военнослужащий взят под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил. Об этом сообщает Новосибирский гарнизонный военный суд.

Установлено, что 11 августа 2023 года мужчина самовольно оставил воинскую часть и уехал в Новосибирск. Спустя 13 дней он задержан по месту жительства, 17 октября Евстратов вновь не явился на службу и 7 февраля 2024 года военнослужащий задержан сотрудниками военной комендатуры.

Напомним, в Новосибирске военнослужащего приговорили в трем годам условного заключения за хранение найденного на полигоне оружия.