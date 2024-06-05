Житель Новосибирска украл комплект женского белья в секс-шопе и попался на видео

Сибиряк не учел один момент: в магазине камеры.

Сотрудники МВД в Новосибирске делятся информацией о мужчине, который похитил комплект женского белья из секс-шопа на Дуси Ковальчук. Сибиряк зашел в магазин, вел себя обычным образом, осматривал товар. У продавца и мысли не было, чем обернется ситуация... В какой-то момент мужчина просто выскочил из магазина, а вместе с собой прихватил женский «аксессуар».

Сотрудники магазина отсмотрели камеры видеонаблюдения, фотографии и видео с сибиряком, решившим» поживиться» на халяву, разлетелись по интернету. Сотрудники МВД напоминают, что данное преступление подразумевает срок наказания на пять лет. Пользователи сети активно обсуждают инцидент в сети.

«Чего не сделаешь ради себя любимого», — отмечают одни.

«А может его заставили?», — добавляют другие.

Ранее стало известно, что самосвал и автобус столкнулись на трассе Р-256 между Искитимом и Линёво в Новосибирской области. Обошлось без жертв.