10-километровая пробка и +25 градусов жары: главное в Новосибирске за 6 июня

Самое важное, что произошло в Новосибирске и области 6 июня, Сиб.фм собрал в одном материале.

По данным пресс-службы Сибирского таможенного управления, правоохранительные органы пресекли вывоз за границу оптических прицелов для стрелкового оружия.

Так, житель Кемеровской области организовал канал контрабандных поставок в США прицелов к стрелковому оружию в международных почтовых отправлениях. В результате в одном из отделений почтовой связи Новосибирска таможенники изъяли четыре оптических прицела.

В отношении отправителя следователи возбудили уголовное дело о контрабанде оборудования, которое может быть использовано при создании иного вооружения.

В Новосибирской области образовалась 10-километровая пробка. Люди в социальных сетях жалуются, что причина — дорожные работы.

По данным синоптиков «Яндекс Погоды», первый месяц лета в Новосибирской области будет теплым и солнечным.

Начало июня ожидается дождливым и прохладным. Однако после 7-го числа наступит погода без осадков и холода.

Средняя температура составит от +15 до +18 градусов, а днем воздух может прогреться до +25.