Девелопер Белокобыльcкий прокомментировал арест депутата Украинцева в Новосибирске

В Новосибирске Игорь Белокобыльcкий высказался по поводу ареста депутата Украинцева.

Новосибирский девелопер Игорь Белокобыльcкий дал первое интервью после задержания депутата Игоря Украинцева, которого обвиняют в получении взяток на сумму более 3,5 млн рублей. Интервью опубликовано в группе «Новосибирск 24/7» в «ВКонтакте».

Белокобыльcкий признался, что в мае 2024 года именно он сообщил в Следственный комитет о взятках, которые получал Украинцев.

«Я являюсь тем человеком, который в мае 2024 года обратился в СК РФ с заявлением о получении депутатом Украинцевым взятки. На основании этого СК возбудил уголовное дело», — сообщил он.

По его словам, Украинцев с 2020 года работал в компании «Стрижи» на позиции директора по развитию. После того как бизнес разделили Поляков и Белокoбыльcкий, депутат присоединился к Полякову, но при этом продолжил работать в «Стрижах».

Он уточнил, что до марта 2023 года депутат горсовета получал деньги за услуги, которые оказывал компании. Эти деньги и являются взяткой, считает Белокoбыльcкий.

Белокoбыльcкий подчеркнул, что вскоре стали открыто критиковать действия компании. Речь идёт о сбросе отходов со строительных площадок жилых комплексов «Эволюция» и «Новелла» в местные озёра.

По словам собеседника, действия привели к ситуации открытого хейтинга. При этом все экспертизы, проведенные компанией, не были приняты во внимание. Из-за этого на площадке якобы произошел четырехмесячный простой.

«Из-за дополнительных согласований у нас был вынужденный простой строительства более 4 месяцев. Сейчас мы осметчиваем этот ущерб. К фигурантам дела мы уже подали гражданские иски о компенсации репутационных издержек, которые оценили в 10 млн рублей, Сейчас эксперты-лингвисты разбираются в этой истории. 95% обвинений голословны, гиперболизированы и игнорируют документы», — сказал Белoкобыльcкий.

Он сообщил, что ущерб подсчитывается. К фигурантам дела уже поданы гражданские иски с требованием компенсации репутационных потерь на сумму 10 млн рублей.