ФАС не разрешила продлить срок строительства четвертого моста в Новосибирске

Правительство НСО пыталось получить разрешение на увеличение сроков строительства четвертого моста.

Федеральная антимонопольная служба отказала в выдаче разрешения на продление срока строительства четвертого моста в Новосибирске без увеличения срока действия концессионного соглашения. Об этом сообщил Сибкрай.ru

Правительства региона обратилось за разрешением в ФАС, чтобы разблокировать федеральные средства, перечисленные на строительство объекта. В службе посчитали, что группа «ВИС» уже допустила слишком много нарушений при исполнении условий концессионного соглашения.

Как пишет издание, «сейчас концессионер может потребовать от концедента продлить срок строительства через суд и скорее всего, суд удовлетворит этот иск. Либо концедент обратится в ФАС с заявлением о продлении срока действия соглашения, но уже по другим основаниям. При этом строительство моста продолжится, но условия для концессионера ухудшатся, так как он будет должен вести строительство за свой счет и выплачивать штрафы за срыв сроков».

Напомним, в Новосибирске впервые за 23 года ведётся капитальный ремонт Димитровского моста.