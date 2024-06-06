Гигантского карпа весом 19 килограммов поймал житель Новосибирска в Мошковском районе

Сибиряк рассказал, где поймал рыбу и что с ней сделал.

Жители Новосибирской области все чаще стараются проводить теплые дни на природе. Кто-то заниматься дачей и огородом, кто-то отправляется на рыбалку в поисках необычной находки или же просто расслабиться. Житель Новосибирска приехал вместе с ребенком на рыбалку в Романовский пруд, и уже через несколько часов был страшно удивлен... на удочку клюнул гигантский карп. Как удалось вытащить рыбу огромного размера не сообщает, но делится в группе «Рыбалка в Новосибирской области» фотографиями. Отмечает, что вес добычи 19 килограммов, после фотосессии отпустил добычу обратно.

Ранее стало известно, что глава минсельхоза Новосибирской области Лещенко покидает свой пост.