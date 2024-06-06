Глава минсельхоза Новосибирской области Лещенко покидает свой пост

В Новосибирске стало известно об отставке минсельхоза региона.

По информации источников Сиб.фм, министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко уходит в отставку по собственному желанию. Официальной информации пока об этом нет.

Как позже уточнил руководитель департамента информационной политики правительства Новосибирской области Сергей Нешумов, сейчас в министерстве не произошло никаких изменений, а глава ведомства продолжает работать на своем рабочем месте.

Известно, что Евгений Лещенко был назначен главой министерства в сентябре 2018 года, с февраля 2021 года также является зампредом правительства региона.

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