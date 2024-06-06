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общество

Главу департамента мэрии Новосибирска Виталия Витухина отправили в СИЗО

Прокуратура Новосибирской области

Два уголовных дел рассмотрит суд в отношение Виталия Витухина.

Бывшего начальника департамента инвестиций Новосибирска Виталия Витухина отправили в СИЗО до 31 июля 2024 года. Об этом сообщает прокуратура региона.

На должностное лицо завели уголовные дела о превышении полномочий и незаконном вмешательстве в деятельность юрлица. Его подозревают в махинациях с землёй на Заельцовском кладбище и коммерческой недвижимостью на размещение торговых павильонов.

Напомним, на главу Краснозерского района Семенову возбудили уголовное дело.

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Анастасия Новосёлова
Журналист

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