Главу департамента мэрии Новосибирска Виталия Витухина отправили в СИЗО

Два уголовных дел рассмотрит суд в отношение Виталия Витухина.

Бывшего начальника департамента инвестиций Новосибирска Виталия Витухина отправили в СИЗО до 31 июля 2024 года. Об этом сообщает прокуратура региона.

На должностное лицо завели уголовные дела о превышении полномочий и незаконном вмешательстве в деятельность юрлица. Его подозревают в махинациях с землёй на Заельцовском кладбище и коммерческой недвижимостью на размещение торговых павильонов.

Напомним, на главу Краснозерского района Семенову возбудили уголовное дело.