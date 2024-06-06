ХК «Сибирь» откроет в Новосибирске несколько магазинов с атрибутикой команды

Хоккейный клуб «Сибирь» намерен открыть в Новосибирске несколько магазинов с атрибутикой команды.

Генеральный директор команды Лев Крутохвостов рассказал, что к началу нового сезона КХЛ на «Сибирь-Арене» должен открыться полноценный магазин с одеждой и сувенирами, посвященными «снежинкам». Для этого на стадионе было выделено отдельное помещение, в котором сейчас идет ремонт.

При этом посетить магазин можно будет как из ЛДС, так и из парка.

Он также отметил, что клубу не хватает фирменных магазинов в ключевых местах Новосибирска, особенно в туристических зонах. Чтобы решить эту проблему, коммерческая дирекция команды уже ведет переговоры об открытии новых магазинов.

Как рассказал Крутохвостов, перед коммерческой дирекцией стоит цель увеличить доход от продажи товаров с символикой «Сибири» в три раза. Этого планируют достичь за счет расширения ассортимента таких товаров.

«Что касается ассортимента – да, расширять обязательно будем. Но тут стоит учесть, что это не массовый товар, каждое изделие имеет свою специфику, оно не «абстрактно-сибирское», каждая кепка или майка привязана к определённой дате или событию. Выпустили мы, например, какое-то изделие к юбилею – и тираж должен уйти в заранее запланированные сроки. Игровой сезон мы делим буквально по дням, выделяем специфику каждой игры – и выпускаем соответствующий мерч», – рассказал гендиректор «Сибири» BFM-Новосибирску.

Напомним, что на Сиб.фм вышло эксклюзивное интервью с новым генеральным директором «Сибири».