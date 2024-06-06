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общество

Мэр Новосибирска возобновил личный прием граждан

Фото: Сиб.фм

Максим Кудрявцев возобновил личный прием граждан в Новосибирске.

Как сообщили в пресс-службе Новосибирска, мэр города Максим Кудрявцев провел первый личный прием граждан – к нему обратились участник спецоперации и жена мобилизованного участника СВО с просьбой об оказании материальной адресной поддержки.

По поручению мэра Новосибирска департамент по социальной политике выделит средства на ремонт кровли и фундамента частных домов, в которых проживают семьи.

Ранее Сиб.фм писал, что мэр Кудрявцев рассказал о транспортной реформе Новосибирска.

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Валерия Митрохина
Журналист

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